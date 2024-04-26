مراسل "القاهرة الإخبارية": مساعٍ يونانية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

قال عبد الستار بركات، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أثينا، إنَّ هناك مساعٍ يونانية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة منذ بداية الصراع، بل وتبذل جهودًا مضنية لحل القضية الفلسطينية معلنةً أنه لا حل سياسي للقضية إلا عبر إعلان دولة فلسطين المستقلة/وعاصمتها القدس وتكون على حدود ما قبل 1967.

دعوة يونانيةلأوروبا والعالم العربي لتوحيد الجهود من أجل السلام في الشرق الأوسط

وأضاف اليوم الجمعة، خلال مداخلة ببرنامج “جولة المراسلين”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه عقب اللقاءات التي عقدها وزير خارجية اليونان على هامش المجلس الأوروبي للشئون الخارجية وزيارته لعدد من دول الخليج وآخرها قطر والكويت أمس، دعا أوروبا والعالم العربي إلى توحيد الجهود من أجل السلام في الشرق الأوسط.

وأوضح، أنه وفقًا لوزير الخارجية اليوناني، فقد أتيحت الفرصة لمناقشة قضية الشرق الأوسط الساخنة خلال الأيام الأخيرة ليؤكد أن الوضع لا يسير على ما يُرام، وهناك مشاكل كبيرة فيما يتعلق بعملية السلام مشددا على خطورة الوضع وتدهوره كما حث العالم على بذل مزيد من الجهود لإيقاف حمام الدم هناك.



