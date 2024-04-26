وزير الأعمال والصناعة الإيطالى: يمكن تقديم الخبرات الإيطالية لمصر لتطوير الشركات المتوسطة والصغيرة

قال أدولفو أوروسو وزير الأعمال والصناعة الإيطالي، إن زيارته في مصر جاءت بعد شهر تقريبًا بعد زيارة رئيسة الوزراء الإيطالي مع قادة أوروبيين آخرين لتوضيح الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر والتي توليها إيطاليا أهمية كبيرة.

وأضاف أوروسو، خلال لقاء خاص عبر قناة “القاهرة الإخبارية”: “أننا أردنا خلق جسر جغرافي وسياسي واقتصادي بين أفريقيا وأوروبا، وبالنسبة لأوروبا اليوم أفريقيا والدول العربية والعالم العربي، فمصر لها دور محوري في هذا”.

وأوضح أن الشركات الإيطالية الأخرى الموجودة في مصر التي تعمل في مجال البنية التحتية والغذاء، ونحن الآن نركز على الموضوعات أو القطاعات المتجددة مثل قطاع الطاقة والمدن الصناعية مثل الجلود والرخام وأيضًا الأثاث، ونولي اهتمام أيضًا للموارد المائية المهمة جدًا للذراعة في مصر.

وأكد وزير الأعمال والصناعة الإيطالي، أن تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة لإيطاليا هو أمر أساسي جدًا، فلدينا في إيطاليا أكثر من أربعة مليون شركة صغيرة ومتوسطة 130 ألف منها مصدرة، لذا هذه الشركات لديها قدرة ولها تكنولوجيا ومنتجات ذات نوعية عالية يمكنها أن تثبت ذاتها في السوق، مشيرًا إلى أن هذه الخبرة التي تم تطويرها في إيطاليا والتي تتواجد وتعمل أيضا في أحياء ضناعية يمكن أن نقدمها لمصر لتوسعت القاعدة الإنتاجية لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية حتى تطور تكنولوجيا متجددة.

وتابع: “فكرنا أن تكون مصر مقر لمركز الذكاء الاصطناعي وهو أحد أهداف الشراكة الاستراتيجية ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تستفيد من هذا المركز لتوسيع إنتاجها وتنافسية في السوق”.