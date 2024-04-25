الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبير اقتصادي: تجميد الأصول الروسية يعرض صناعات منطقة اليورو للخطر

منطقة اليورو
منطقة اليورو

قال نضال أبو زكي الخبير الاقتصادي، إن هناك أصوات في دول الاتحاد الأوروبي تطالب بعدم تجميد الأصول الروسية لأنها سابقة خطيرة، فهي تعرض اليورو وسمعت منطقة اليورو للخطر ولانكسار السمعة ثم هي سابقة تاريخية مارستها الولايات المتحدة على مدار عقود.

وأضاف أبو زكي، اليوم الخميس، خلال مدخلة ببرنامج “المراقب”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن نظرة الإدارة الأمريكية حاليًا لموضوع تجميد الأصول الروسية حيث أصدرت قانون لمصادة الأصول الروسية وتحويلها إلى أوكرانيا لإعادة إعمارها، وهي تشجع بقية الدول مثل الدول السبع والدول الأوروبية على حذو حذوها في مصادرة الأصول الأوروبية وتحويلها وإقامة صندوق تعويضي لكييف ومن وجهة نظرهم هذا يساهم في إعادة إعمار أوكرانيا.

وأكد، أن قرار مثل هذا سيعرض دول الاتحاد الأوروبي لمخاطر جمة منها أول شيء هو هروب رؤوس الأموال ثم ابتعاد المستثمرين على الاسثمار في الدول الأوروبية وغيرها من المشاكل التي تخلقها، وهي ظاهرة عالمية خطيرة.


 

القاهرة الإخبارية الاتحاد الأوروبي الأصول الروسية تجميد المراقب أوكرانيا

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