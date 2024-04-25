بريطانيا: سنحاسب المسئولين عن سلوك إيران المزعزع للاستقرار فى المنطقة

أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أن بلاده ستحاسب المسئولين عن سلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، أعلنت الحكومة البريطانية، أن المملكة المتحدة تستهدف قدرة إيران على إطلاق طائرات مسيرة من خلال حزمة جديدة من العقوبات، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأكدت الحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة تستهدف قدرة إيران على إطلاق طائرات مسيرة من خلال حزمة جديدة من العقوبات.