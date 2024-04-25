القاهرة الإخبارية: أزمة الأمن الغذائى تفاقم معاناة سكان قطاع غزة

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” عبر شاشتها، تقريرًا لها حمل عنوان “أزمة الأمن الغذائي تفاقم معاناة سكان قطاع غزة”.

وأضاف تقرير القاهرة الإخبارية، أنه بأوانٍ فارغة وبأذرع ممتدة يقف الفلسطينيون في طوابير ممتدة لعشرات الأمتار بمخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة من أجل الحصول على بعض من الطعام الذي أصبح بالنسبة لهم حلمًا نتيجة الحصار الذي فرضته قوات الاحتلال على مدار أكثر من ستة أشهر.

وأوضح التقرير أنه على ركام المنازل وبقايا المباني المهدمة اصطفّ حشود من الأطفال مع عائلاتهم حاملين الأواني من أجل الحصول على الطعام الذي أعده متطوعون فلسطينيون على الرغم من كونه لا يكفي حاجة الإنسان من أجل البقاء على قيد الحياة.

مأساة غزة مجاعة حقيقية

وأكد التقرير أن مأساة غزة تخطت كونها عدوانًا غاشمًا راح ضحيته عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، بل وصل إلى مجاعة حقيقية يعاني منها أغلب سكان القطاع خاصة الموجودين في الشمال نتيجة النقص الحاد في الطعام والشراب والدواء.

وأشار التقرير إلى أنه من قلب معاناة غزة طالب الفلسطينيون المنظمات الدولية والحقوقية بسرعة إرسال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع المحاصر وكسر الحصار المفروض عليهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي ووقف العدوان على القطاع.