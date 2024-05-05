تعرف على أبرز توصيات مؤتمر التصوف العالمي الحادي عشر

كشفت الأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية بإسطنبول اليوم الأحد، عن توصيات مؤتمر التصوف العالمى الحادى عشر الذى تم تنظيمه خلال هذه الفترة، وقالت الأكاديمية فى بيان لها اليوم، "الحمدلله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فعلى إثر اختتام مؤتمر التصوف العالمي الحادي عشر للأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية والموسوم (أهمية السنة النبوية في التشريع الإسلامي) والذى انعقد في إسطنبول خلال الأيام الماضة، أصدر الملتقى عددا من التوصيات.

أبرز توصيات مؤتمر التصوف العالمي الحادى عشر:

قالت أكاديمية علماء الصوفية فى توصياتها، إن المؤتمر يقف وقفة إجلال لكل من رابط ولو ساعة على عتبات المسجد الأقصى وأرض غزة الطاهرة ونتألم لكل قطرة دم أريقت في أرض فلسطين المباركة "وإننا معكم قلبا وقالبا" لذلك نناشد أهل الحل والعقد رسميا أن يخرجوا عن صمتهم هذا فالمسجد الأقصى هو عرض كل مسلم ونناشد العالم الإسلامي أجمع وأهل التصوف خاصة بالوقوف الى جانب اخوانهم المرابطين في فلسطين ولو بالكلمة والدعاء.

وأضافت الأكاديمية: التصوف منهج الأمة المعتدل سلفا وخلفا لذا نحن معاشر الصوفية نتبرأ من كل فكر يخالف الكتاب والسنة وعلى رأس ذلك من يشتم أو يسب الصحابة وأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ومن الذي فاقوا الخوارج بأفعالهم ومعتقداتهم واستباحوا الحرمات من دام وأموال وكفروا وفجروا قبور الأنبياء والأولياء.

وتابعت: أهمية السنة النبوية في التشريع الإسلامي تتمثل في ضرورة التصدي للحملات المعادية للسنة النبوية المطهرة والرد عليها بالأدلة المتوافقة مع المنهج العلمي الصحيح.

وواصل: دعوة جميع الصوفية أفرادًا وجماعات إلى توحيد جهودهم ونبذ الخلاف بينهم، وأن يحرصوا على بناء الزوايا والمدارس والمحاضر على أساس العلم والسلوك، ومواصلة انفتاح الأكاديمية على المؤسسات الجامعية والهيئات الأكاديمية لتبادل الخبرات والتعاون المشترك، وكذلك العناية بالسنة النبوية المطهرة من خلال الاحتفاء بالعلماء وتكريمهم "بالشهادة العالمية العليا" والمعتمدة من مؤسسات البحث العلمي والجامعات الدولية والهيئات الأكاديمية وفق شروط ومراسيم خاصة.

وطالبت الأكاديمية فى توصياتها بضرورة تكوين لجنة مختصة بالإفتاء الشرعي من أعضاء الهيئة العلمية للأكاديمية تجيب عن الأسئلة على موقع إلكتروني مختص بالفتوى وفق منهج علمي يراعي مذهب المستفتي بما لا يخرج عن أصول أهل السنة والجماعة.