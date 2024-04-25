الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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القاهرة الإخبارية: مشاورات سرية بين إيران وأمريكا لخفض التصعيد فى البحر الأحمر

البحر الأحمر
البحر الأحمر

قال إياد الموسمي، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من عدن، إنه لا يوجد أي تفاصيل أخرى بعد هذا التقرير الذي أوردته هيئة التجارة البحرية البريطانية سوى إعلان جماعة الحوثيين أمس عن عملياتها في البحر الأحمر وخليج عدن، حيث كان هناك خفض للتصعيد وهدوء نسبي شهدته منطقة البحر الأحمر وخليج عدن طوال العشرة الأيام الماضية، فلا يوجد هناك أي عمليات أو هجمات سواء للحوثيين أو اعتراضات للقوات الدولية المتواجدة في البحر.

وأضاف الموسمي، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج “جولة المراسلين”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الجماعة عاودت في شن هجمات أمس، حيث أعلنت عن ثلاث عمليات بحسب بيان ما يعرف بالمتحدث العسكري للجماعة أنه تم استهداف سفينة أمريكية وسفينة إسرائيلية، بالإضافة إلى مدمرة أمريكية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية عبر المركزية الأمريكية تناسق التقرير الأمريكي مع الرواية الحوثي بشأن استهداف سفينة ترفع العلم الأمريكي في خليج عدن بحسب البيان الصادر عن القيادة المركزية الوسطاء أنه لا يوجد أي ضحايا أو أضرار للسفينة التي تم استهدافها.

وأوضح أنه كان هناك على متن السفينة أكثر من 18 بحارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى شخصين يونانيين، وجميع أفراد الطاقم بأمان عبرت السفينة وغادرت، لكن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عن أنها أسقطت أربع مسيرات للجماعة فوق سماء مناطقهم قبل وصولها المياه الدولية، بالإضافة إلى اعتراض صاروخ باليستي كان يستهدف سفينة.

القاهرة الإخبارية التجارة البحرية الحوثيين البحر الاحمر عدن خفض للتصعيد

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