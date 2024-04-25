الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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القاهرة الإخبارية: القصف الإسرائيلى لم يتوقف الليلة الماضية فى رفح الفلسطينية

القصف الإسرائيلي
القصف الإسرائيلي

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن أعداد الشهداء في ارتفاع مستمر نتيجة العدوان الإسرائيلي المتصاعد على قطاع غزة، فالمدفعية الإسرائيلية وقذائفها لم تتوقف عن الانطلاق بالمناطق الشرقية لمخيم البريج، والأطراف الشمالية لمخيم النصيرات وبلدة المغراقة والزهراء، حيث تنهال تلك القذائف بشكل عشوائي باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم بشكل مستمر منذ ساعات الصباح وحتى هذه اللحظة.

وأضاف "جبر"، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناةالقاهرة الإخبارية، أنه سبقت ذلك غارات استهدفت مخيم البريج وتحديدًا منازل فيه، ما أدى إلى وقوع دمار واسع في الأماكن المستهدفة وسقوط عدد من الشهداء وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح بالمحافظة الوسطى لتلقي العلاج.

وأوضح أن رفح الفلسطينية شهدت ليلة صعبة حيث لم تتوقف الغارات على هذه المدينة حيث استهدفت منزلًا لعائلة "أبوعرار" بمنطقة المصبح في المنطقة الشمالية بمدينة رفح الفلسطينية، وكذلك عدد من الغارات التي طالت مناطق في الشرق، وتل السلطان بالغرب، والمنطقة الحدودية ما بين مصر وقطاع غزة.

القاهرة الإخبارية جولة المراسلين العدوان الإسرائيلى قطاع غزة رفح دير البلح

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