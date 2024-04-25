ماكرون: على أوروبا أن تظهر أنها ليست تابعة للولايات المتحدة

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه يجب على أوروبا أن تظهر أنها ليست تابعة للولايات المتحدة الأمريكية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

التدريبات العسكرية التي تجريها دول "ناتو" في أوروبا ضد روسيا

في سياق آخر، قال قائد الجيش الأمريكي في أوروبا داريل ويليامز لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن التدريبات العسكرية التي تجريها مختلف دول "ناتو" في أوروبا هذا الربيع هي "عمليا" ضد روسيا.

وأوضح "ويليامز" إن تدريبات الربيع لحلف "ناتو" ستكون الأكبر منذ الحرب الباردة، وذكرت "نيويورك تايمز" أن المناورات العسكرية لحلف "ناتو" التي تجري هذا الربيع تهدف إلى إظهار كيف قد تبدو "اللحظات الأولى للصراع الحديث بين القوى العظمى".