عاجل| بدء اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلى لمناقشة صفقة التبادل واجتياح رفح الفلسطينية

أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، ببدء اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي لمناقشة مستجدات صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين والعملية العسكرية في رفح الفلسطينية.

وفي سياق آخر، أكد الدفاع المدني بغزة، أن الاحتلال الإسرائيلي دفن 20 شخصًا على الأقل أحياء في مجمع ناصر الطبي بقطاع غزة، وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح الدفاع المدني بغزة، أن الاحتلال الإسرائيلي دفن عددًا من الجثث بمجمع ناصر الطبي في أكياس بلاستيكية على عمق 3 أمتار ما سرع تحللها.