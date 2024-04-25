الكرملين: واشنطن متورطة فى الصراع الأوكرانى

أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن واشنطن متورطة بشكل مباشر في الصراع الأوكراني، وهذا لن يغير نتيجة العملية العسكرية، وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح الكرملين أن إمداد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى سيزيد الأزمات عليها، وروسيا ستحقق كل أهدافها.

دعم أمريكى لأوكرانيا

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان "أمريكا تعلن لأول مرة عن إرسالها صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا".

وقال التقرير إنه بعدما كان إرسالها يحدث سرًا وعبر اتفاقات داخل الأروقة المغلقة، أعلنت الخارجية الأمريكية وللمرة الأولى عن إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا قادرة على استهداف مناطق داخل روسيا، بعدما كانت إدارة بايدن قد تحفظت بالسابق على تزويد كييف بها، حسب ما نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وتابع أن الشبكة الأمريكية نقلت عن المتحدث باسم البنتاجون قوله إن إدارة بايدن وافقت على إرسال صواريخ "أتاكمس" بعيدة المدى في فبراير لاستخدامها داخل أوكرانيا عبر إدراجها في حزمة المساعدات البالغة 300 مليون دولار، التي تم الإعلان عنها الشهر الماضي.