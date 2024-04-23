متحدث الوزراء: شركة "كوفى كاب" ستعتمد على مكونات محلية بنسبة 55%

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اليوم كان هناك اجتماع خاص مع شركة "كوفي كاب" وهي شركة تونسية كبرى في مجال تصنيع الكابلات الكهربائية، ولديها رغبة في الاستثمار في مصر في تصنيع الكابلات الكهربائية أو مكوناتها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر قناة "الحياة"، أن هذا المشروع أو الاستثمار يمثل جزءًا من استراتيجية الدولة في توطين صناعة السيارات وتوفير الصناعات المغذية لها بطبيعة الحال، مؤكدًا أن اجتماع اليوم جاء في إطار حرص الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تسهم في توطين صناعة السيارات بمختلف مكوناتها.

وأوضح، أن الشركة أكدت أنه عند بداية التصنيع سيتم الاعتماد على مكونات محلية بنسبة 55% ومتوقع أن صادرات الشركة أو المشروع تصل إلى 200 مليون دولار بحلول 2027.

وأشار إلى أن الشركة لديها رؤية وقامت بدراسة ووجدت أن السوق المصرية والحوافز المتوفرة في السوق جاذبة للمستثمرين، وبالتالي الشركة لديها رغبة في انتهاز الفرصة لاستيفاء احتياجات السوق المحلية ولكن بصورة أساسية التصدير.

وأكد أن الشركة ترغب في بناء استراتيجيتها داخل مصر على التصدير للخارج بكميات كبيرة، وهذا الأمر يمثل فرصة مواتية لمصر من أكثر من جهة، من ناحية جذب استثمارات أجنبية مباشرة اعتمادًا على مكون محلي بنسبة عليها توطين لصناعة السيارات والمستلزمات الخاصة بصناعة السيارات، وهذا الأمر يمثل فرصة هامة.