الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أستاذ دراسات بيئية: مصر تسير بخطوات رائدة في إنتاج الهيدروجين الأخضر

الهيدروجين الأخضر
الهيدروجين الأخضر

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، إن  مصر تسير بخطوات رائدة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر كوقود واعد جدا لا يسبب أي تلوث في البيئة.

الرئيس السيسي وقع قانونا لتسهيل الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر

وأضاف "سمعان"، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية عبر نشرة الأخبار، المُذاعة عبر قناة “dmc”، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وقع قانونا لتسهيل الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر كي نجعل المستثمرين يدخلون في هذا المجال، فقدمت لهم تسهيلات جمركية كبيرة لاستيراد الأدوات التي يمكن أن ننتج من خلالها الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وميثالون كوقود واعد في هذه المنطقة.

مصر تسعى إلى أن يكون إنتاجها من الهيدروجين الأخضر حوالي من 5 إلى 8% عالميا

وأوضح، أن مصر تسعى إلى أن يكون إنتاجها من الهيدروجين الأخضر حوالي من 5 إلى 8% على مستوى العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر كي تتقدم على مستوى العالم خلال سنوات قليلة في الهيدروجين الأخضر وفرصة في أن نساهم في تقليل ملوثات العالم لأن السفن التي تمر من قناة السويس سيكون فيها تموين من هذا الهيدروجين الأخضر، وبالتالي فستقلل السفن من اعتمادها على الوقود الملوث الخاص بالوقود الإحفوري وغيره.

وأشار، إلى أن هناك أكثر من 20 اتفاقية شراكة على مستوى العالم مع الاتحاد الأوروبي وغيرها من الشركات في البنوك الدولية وبنوك كل الاستثمار والهيئات المانحة لتسهيل الأمور بهذا الأمر، وبالتالي مصر تسير في هذا الأمر بشكل كبير جدا وهناك العديد والعديد من البروتوكولات التعاون غير مذكرات التفاهم كي يساعد هذا في إنتاج الغاز الواعد من الهيدروجين الأخضر.

 


 

البيئية الهيدروجين الاخضر وقود واعد تلوثات البيئة الهيدروجين DMC الاستثمار

مواد متعلقة

مدير الإعلام بـ"الأونروا": تبرئة الوكالة من ادعاءات إسرائيل رسالة للمانحين

كاتب صحفي: وزارة الثقافة حريصة على تكريم الأدباء وتقديم أعمالهم بأسعار مخفضة

أمل الحناوى: المجاعة تطرق أبواب خيام غزة

الرئاسة الفلسطينية: المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل تترجم إلى آلاف الضحايا الفلسطينيين

عادل حمودة: إسرائيل سعت إلى حسم الخلاف حول طابا بالتفاوض المباشر

عادل حمودة: سيناء تحررت بثلاث حروب عسكرية ودبلوماسية وقانونية

نتنياهو: إقرار النواب الأمريكى قانون المساعدات يظهر الدعم القوى لإسرائيل

الخارجية الروسية: تمويل واشنطن لكييف عسكريًا يعادل "تمويل الإرهاب"

الأكثر قراءة

الكيلو بـ75.. 40 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الدواجن ومفاجأة بشأن "البيض"

مزايا وعروض ضخمة للمصريين بالخارج.. خطة "الإسكان" لتقليل الفجوة الدولارية

شاب يقتل والده ويخرج أحشائه في الخليفة.. والسبب غريب

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

عاجل| طلب الرأفة.. رمضان صبحى يعترف بإفساد عينة المنشطات الأولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسئولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك