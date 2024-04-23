أستاذ دراسات بيئية: مصر تسير بخطوات رائدة في إنتاج الهيدروجين الأخضر

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، إن مصر تسير بخطوات رائدة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر كوقود واعد جدا لا يسبب أي تلوث في البيئة.

الرئيس السيسي وقع قانونا لتسهيل الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر

وأضاف "سمعان"، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية عبر نشرة الأخبار، المُذاعة عبر قناة “dmc”، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وقع قانونا لتسهيل الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر كي نجعل المستثمرين يدخلون في هذا المجال، فقدمت لهم تسهيلات جمركية كبيرة لاستيراد الأدوات التي يمكن أن ننتج من خلالها الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وميثالون كوقود واعد في هذه المنطقة.

مصر تسعى إلى أن يكون إنتاجها من الهيدروجين الأخضر حوالي من 5 إلى 8% عالميا

وأوضح، أن مصر تسعى إلى أن يكون إنتاجها من الهيدروجين الأخضر حوالي من 5 إلى 8% على مستوى العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر كي تتقدم على مستوى العالم خلال سنوات قليلة في الهيدروجين الأخضر وفرصة في أن نساهم في تقليل ملوثات العالم لأن السفن التي تمر من قناة السويس سيكون فيها تموين من هذا الهيدروجين الأخضر، وبالتالي فستقلل السفن من اعتمادها على الوقود الملوث الخاص بالوقود الإحفوري وغيره.

وأشار، إلى أن هناك أكثر من 20 اتفاقية شراكة على مستوى العالم مع الاتحاد الأوروبي وغيرها من الشركات في البنوك الدولية وبنوك كل الاستثمار والهيئات المانحة لتسهيل الأمور بهذا الأمر، وبالتالي مصر تسير في هذا الأمر بشكل كبير جدا وهناك العديد والعديد من البروتوكولات التعاون غير مذكرات التفاهم كي يساعد هذا في إنتاج الغاز الواعد من الهيدروجين الأخضر.



