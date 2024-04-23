الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مدير الإعلام بـ"الأونروا": تبرئة الوكالة من ادعاءات إسرائيل رسالة للمانحين

الدكتورة إيناس حمدان
الدكتورة إيناس حمدان

قالت الدكتورة إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير الإعلام في وكالة منظمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن التقرير الذي صدر أمس مهم، والنتائج التي تضمنتها التوصيات في هذا التقرير تشير إلى أن "الأونروا" لديها آليات واضحة ولديها التزام عالي بمبدأ الحيادية الذي هو مبدأ أساسي في عمل الوكالة كمنظمة للأمم المتحدة.

لم يكن هناك أي إثباتات تشير أو تؤكد أي من الاتهامات التي كانت قد وجهت للمنظمة

وأضافت حمدان، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لم يكن هناك أي إثباتات تشير أو تؤكد أي من الاتهامات التي كانت قد وجهت للمنظمة، بالتالي ما جاء في التقرير يعزز الفكرة الأساسية أن الأونروا هي مؤسسة ذات دور مهم في المنطقة لابد أن تستمر في تقديم الخدمات، وبالتالي هذا يؤدي إلى أن مسألة التمويل هي رسالة للمانحين والشركاء الداعمين للأونروا بأن الاستمرار في تمويل الوكالة شيء أساسي وجوهري من أجل استكمال هذه الاستجابة الإنسانية التي تديرها الأونروا. 

الأونروا تقدم خدمات للاجئين في مناطق العمليات الخمس ليس فقط في غزة

وأكدت، أن وكالة الأونروا تقدم خدمات للاجئين في مناطق العمليات الخمس ليس فقط في غزة، بل في غزة والضفة الغربية، والقدس الشرقية، الأردن، لبنان، سوريا، وهناك ما يقرب من 6 ملايين لاجئ يعتمدون بشكل أساسي على الخدمات التي تقدمها الوكالة، موضحةً أن هذه الخدمات تشمل خدمات تعليم تقدم من خلال 700 مدرسة في مناطق العمليات أكثر من 139 مركز صحي في مناطق العمليات الخمس، بالإضافة إلى المساعدات الغذائية أو النقدية وخدمات أخرى الجزئية وخدمات نفسية.

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