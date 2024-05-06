الإثنين 06 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. ردا على إطلاق صواريخ.. قصف إسرائيلى ضد مواقع بريف درعا السورى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، اليوم الإثنين، عن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي 4 مواقع في ريف درعا السوري.

وأطلقت مجموعات تابعة لـ”حزب الله” اللبناني 3 صواريخ من الأراضي السورية باتجاه الجولان المحتل؛ حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2024، 37 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 25 منها جوية و12 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 74 هدفًا ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

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