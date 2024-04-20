السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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عادل حمودة: سيناء تحررت بثلاث حروب عسكرية ودبلوماسية وقانونية

عادل حمودة
عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنه حسب الدكتور يونان لبيب رزق، فإن أحد القانونيين الأجانب الذين تابعوا سير المرافعات الشفاهية في جنيف خلال شهري مارس وأبريل عام 1888 قال "كان أداء المصريين عظيمًا. هذا النجاح لم يأت من فراغ، بل جاء هذا النجاح نتيجة مجموعة من الأسباب المتصلة، ما حدث يمكن أن نسميه نموذج طابا ليس فقط في العمل السياسي أو العمل الدبلوماسي، بل في إدارة الصراع العربي الإسرائيلي الذي كانت طابا إحدى جولاته".

وأضاف حمودة، اليوم السبت، خلال تقديمه برنامج "واجه الحقيقة" المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن سيناء تحررت بثلاث حروب عسكرية ودبلوماسية وقانونية، فقد كانت حرب أكتوبر آخر الحروب التقليدية لبدء تحرير سيناء، لكن أعقبتها حروب دبلوماسية وقانونية احتاجت لنفس براعة التخطيط والتنفيذ.

وأكد أن حرب أكتوبر لم تكن آخر الحروب، أكد ذلك تلك الحرب التي خاضتها مصر لتطهير سيناء من الإرهاب، حرب استمرت سنوات طوالًا، وروت سيناء بدماء الشهداء وكلفت الخزانة المصرية مليارات الجنيهات، لكنها قصة أخرى.

 

 

القاهرة الإخبارية واجه الحقيقة جنيف المصريين طابا حرب اكتوبر سيناء مصر الإرهاب

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