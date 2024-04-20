السبت 20 أبريل 2024
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القاهرة الإخبارية: مصر تمكنت من إدخال 3315 شاحنة مساعدات خلال 20 يومًا لقطاع غزة

مساعدات
مساعدات

قال أيمن عماد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، إن مصر تمكنت خلال العشرين يومًا السابقة بداية من إبريل أن ترسل 3315 شاحنة من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بالإضافة إلى 105 شحنات من المحرقات.

وأضاف عماد، اليوم، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا العدد الكبير الذي يأتي تكليلًا لما تقدمه مصر وما تقوم بمصر بالضغط على الجانب الإسرائيلي في إرسال هذه المساعدات الإنسانية في ظل العراقيل المستمر والكثيرة التي تفرضها إسرائيل على إرسال المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أن هذا اليوم يعتبر من بداية كل أسبوع هو يعتبر من العراقيل التي تفرضها إسرائيل نظرًا، لأن المعابر الإسرائيلية عطلة رسمية في هذا اليوم، وبالتالي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على أعداد الشاحنات التي تتدفق عبر معبر الرفح أو المعابر المختلفة إلى الأراضي الفلسطينية. 

وأوضح، أن معبر رفح تمكن من إرسال 60 شاحنة من شاحنات المساعدات الإنسانية، وهذا العدد يأتي من الأعداد التي تبقت يوم أمس بعدما خضعت العملية التدقيق والمراجعة في المعابر الإسرائيلية لتأخذ دورها في هذا اليوم ولتعبر إلى الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى أربع شحنات للغاز. 

وأكد، أن هذا العدد الكبير الذي تقوم بمصر يوميًا بإرسال المساعدات الإنسانية يأتي للجهد المستمر الذي تبذله مصر على مدار الساعة لإرسال المساعدات الإنسانية، ولم يقتصر الأمر على ذلك، ولكن هناك دور آخر في استقبال الجرحى والمصابين.

 

القاهرة الإخبارية مصر المساعدات الإنسانية قطاع غزة المحرقات الأراضي الفلسطينية

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