السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الصحة الفلسطينية: هناك عملية اغتيال ممنهجة من قبل الاحتلال للطفولة فى غزة

غزة
غزة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن هناك عملية اغتيال ممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي للطفولة في قطاع غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضحت الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي قتل 13 ألفًا و800 طفل بشكل مباشر في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34012 على الأقل، بعد أكثر من 6 أشهر من انطلاق الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن 42 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب 63 آخرون خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعقاب الهجمات الإسرائيلية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 76833.

اغتيال الاحتلال القاهرة الإخبارية اغتيال الطفولة قطاع غزة

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