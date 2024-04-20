مراسل "إكسترا نيوز": أروقة معبر رفح شاهدة على جهود القيادة السياسية المصرية فى إيصال المساعدات لغزة

قال عبدالمنعم إبراهيم، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من معبر رفح، إن كل شبر داخل أروقة معبر رفح البري شاهد على جهود القيادة السياسية المصرية في إيصال المساعدات الإنسانية والمساعدات الغذائية والطبية إلى الأشقاء في قطاع غزة، بالإضافة أيضًا إلى دخول الوقود واستقبال الجرحى والمصابين من الأشقاء في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي والحرب الشرسة التي يشنها العدوان على الأشقاء في القطاع منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن.

وأضاف خلال مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه نتيجة هذه الحرب بالطبع أصبح القطاع مدمر ونتيجة آلة الحرب الإسرائيلية التي دمرت وصنعت الإبادات الجماعية داخل قطاع غزة ودمرت الكثير من المباني وخرجت العديد من مستشفيات قطاع غزة وبالتحديد شمال القطاع عن الخدمة، بدأت الجهود المصرية في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية، وكذلك الطبية اللازمة إلى قطاع غزة.

وتابع: "تمكنت نحو 40 شاحنة من الدخول اليوم والتي تحمل المساعدات الإنسانية والغذائية والمواد الغذائية والمواد الطبية اللازمة إلى داخل قطاع غزة دعمًا ومساندة إلى الأشقاء في فلسطين، بالإضافة إلى ذلك دخلت أربع شاحنات للغاز داخل القطاع اليوم من خلال معبر رفح البري".