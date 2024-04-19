السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أستاذ العلوم السياسية: إسرائيل تنتهك كل القوانين الدولية ومستمرة في عدوانها

غزة
غزة

قال سهيل دياب أستاذ العلوم السياسية، إن مجمل تحركات جاءت على أرضية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فأكثر من ستة أشهر من الدمار والإبادة الجماعية وكل ما إلى ذلك وكل هذه الصور الموجودة في كل أنحاء العالم الأمر الذي أيضًا ساهم بتغيير الرؤية المجتمع الدولي بما يتعلق بالقضية الفلسطينية.  

وأضاف دياب، اليوم الجمعة، خلال مداخلة ببرنامج “ثم ماذا حدث”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الأساس هو ما يجري في غزة وكل باقي الأمور هي ترتبات نابعة من عدم وصول إلى حلول جدية للشعب الفلسطيني أولًا ووقف العدوان في قطاع غزة ثانيًا. 

وأوضح أن هناك أطراف عديدة مسؤولة عن هذا الموضوع خاصة أولًا وبداية إسرائيل التي انتهكت كل القوانين الدولية وكل القرارات التي تُخذت في الأومم المتحدة، فهي لا تأبه لأي شيء تعربد في كل منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن ما يجري من تداعيات من خلال العدوان على غزة علينا أن نراه أيضًا بسياقات عامة كان هناك إمكانيات لحلول جدية ليس فقط بصفقة تبادل أسرى، وليس فقط بقضية منع التواغل الإسرائيلي، وليس فقط بإمكانية إدخال المساعدات الإنسانية، وإنما العديد العديد من عوامل التهدئة التي ضربت بعرض الحائط أولًا من قبل الإسرائيليين، وثانيًا من قبل التغطية الدولية وخاصة من الولايات المتحدة بإعطاء غطاء لإسرائيل بهذا الموضوع.

 

القاهرة الإخبارية ثم ماذا حدث العدوان الإسرائيلى قطاع غزة الإبادة الجماعية القضية الفلسطينية إسرائيل القوانين الدولية

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