وسائل إعلام أمريكية: هجوم إسرائيل على إيران استهدف قاعدة عسكرية بأصفهان

أكدت وسائل إعلام أمريكية، أن الهجوم الإسرائيلي على إيران استهدف قاعدة عسكرية بأصفهان قرب منشأة نووية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضحت وسائل الإعلام الأمريكية، أن إسرائيل هاجمت هدفًا واحدًا في القاعدة العسكرية بأصفهان بعدة ضربات واستخدمت صواريخ ومسيرات في الهجوم على أنظمة الدفاع الجوي.

سنتخذ إجراءات فورية ضد إسرائيل إذا حاولت استهدافنا مجددًا

وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أن بلاده ستتخذ إجراءات فورية ضد إسرائيل إذا حاولت استهداف طهران مجددًا؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح وزير الخارجية الإيراني، أن الهجوم الإسرائيلي على أصفهان لم يخلف أي خسائر بشرية أو مادية.