الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الصحة الفلسطينية: استشهاد طفل برصاص الاحتلال فى مخيم نور شمس

مخيم نور شمس
مخيم نور شمس

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن طفلًا فلسطينيًا استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية؛ جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وفي السياق ذاته، أعلنت الصحة الفلسطينية، عن أن الاحتلال ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 42 شهيدًا و63 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ـ ضحايا فلسطين 

وأكدت الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34012 شهيدًا و76833 مصابًا منذ 7 أكتوبر.

الصحة الفلسطينية طولكرم الضفة الغربية القاهرة الإخبارية الاحتلال مخيم نور شمس

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