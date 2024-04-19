أيمن الصفدي: التصعيد الحالي يُشتت الانتباه الدولي عن العدوان الإسرائيلي على غزة

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لنظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، خلال مداخلة هاتفية، على ضرورة خفض التصعيد الذي تشهده المنطقة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأوضح وزير الخارجية الأردني، أن التصعيد الحالي يُشتت الانتباه الدولي عن العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي يحتاج لتكاتف الجهود لوقفه.

وأكد، أن الأردن لن تكون ساحة صراع بين إيران وإسرائيل وتعريض أمنه وسلامة مواطنيه للخطر، ولن يسمح أيضًا بخرق الأجواء الأردنية من قبل إيران أو إسرائيل.