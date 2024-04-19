الجمعة 19 أبريل 2024
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مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف تفاصيل استهداف إسرائيل مواقع عسكرية فى سوريا

خليل هملو
خليل هملو

قال خليل هملو، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من دمشق، إن المقاتلات الحربية الإسرائيلية استهدفت اليوم مواقع في محافظتي درعا والسويداء جنوب سوريا، فالموقع الأول الذي استهدف المطار الزراعي في بلدة إزرع وكتيبة الرادار الواقعة بين بلدتي إزرع وقرفة تقريبًا في ريف درعا الشمالي تبعد حوالي 67 كم عن العاصمة دمشق، وأيضًا مطار الثعل العسكري. 

الاستهدافات جاءت خلال التصعيد الإسرائيلي خلال الساعات الماضية

وأضاف "هملو"، اليوم الجمعة، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الاستهدافات جاءت خلال التصعيد الإسرائيلي خلال الساعات الماضية، لكن الأبرز في هذا الأمر ما جاء على لسان الناطق العسكري السوري بأن الأضرار اقتصرت على الماديات فقط، ولكن خلال الساعة الماضية كان هناك ترقب وتوتر في عموم مناطق الجنوب خوفًا من الرد الإيراني على القصف الذي تعرضت له منشآت إيرانية داخل إيران،  سواء في مناطق الجنوب وحتى في مناطق شمال شرق سوريا. 

وقالت مصادر في مناطق محافظة دير الزور والحسكة التي تضم القواعد الأمريكية بأن مقاتلات حربية أمريكية كانت تحلق على علوٍ منخفض وعلى طول نهر الفرات في محافظة دير الزور، واللافت أيضًا اليوم أن معدات وآليات عسكرية أمريكية دخلت إلى القواعد الأمريكية في منطقتي حقل العمر وحقل الكنيكوم في محافظ دير الزور، الأمر الذي يشير إلى أن هناك تصعيدًا من قبل تلك القوات ربما تحسبًا لأي ضربات تأتي من القوات الحكومية السورية أو حتى القوات الموالية لإيران.

 

القاهرة الإخبارية المقاتلات الحربية دمشق التصعيد الإسرائيلي إيران سوريا

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