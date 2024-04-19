وزير الخارجية الأردنى: يجب أن تنتهى الأعمال الانتقامية الإسرائيلية الإيرانية

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أنه يجب أن تنتهي الأعمال الانتقامية الإسرائيلية الإيرانية؛ وذلك وفق نبأ عاجل أوردته قناة “القاهرة الإخبارية”.

تحذير من خطر التصعيد الإقليمى

وحذّر وزير الخارجية الأردني من خطر التصعيد الإقليمي وندين الأعمال التي تهدد بجر المنطقة إلى الحرب.

الأردن لن يكون ساحة حرب لإيران أو لإسرائيل

في وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، لنظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، ضرورة خفض التصعيد في المنطقة بدءا بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأوضح وزير الخارجية الأردني لنظيره الإيراني، أن الأردن لن يسمح لإيران أو لإسرائيل بأن يكون ساحة حرب وسيتصدى لأي خرق لأجوائه وتهديد لأمن وسلامة مواطنيه.