الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

وزير الخارجية الأردنى: يجب أن تنتهى الأعمال الانتقامية الإسرائيلية الإيرانية

أيمن الصفدي،
أيمن الصفدي،

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أنه يجب أن تنتهي الأعمال الانتقامية الإسرائيلية الإيرانية؛ وذلك وفق نبأ عاجل أوردته قناة “القاهرة الإخبارية”.

تحذير من خطر التصعيد الإقليمى

وحذّر وزير الخارجية الأردني من خطر التصعيد الإقليمي وندين الأعمال التي تهدد بجر المنطقة إلى الحرب.

الأردن لن يكون ساحة حرب لإيران أو لإسرائيل

في وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، لنظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان،  ضرورة خفض التصعيد في المنطقة بدءا بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأوضح وزير الخارجية الأردني لنظيره الإيراني، أن الأردن لن يسمح لإيران أو لإسرائيل بأن يكون ساحة حرب وسيتصدى لأي خرق لأجوائه وتهديد لأمن وسلامة مواطنيه.

القاهرة الإخبارية الأردن الأعمال الانتقامية التصعيد الإقليمي إسرائيل إيران

مواد متعلقة

"جيروزاليم بوست": إسرائيل اختارت عدم ضرب المواقع النووية الإيرانية

بايدن يدرس إرسال أسلحة جديدة بأكثر من مليار دولار لإسرائيل

روسيا: مستعدون لبدء الحوار مع أوكرانيا وفق الحقائق الحالية على الأرض

قوات الاحتلال تعتدى على المصلين أثناء توجههم لأداء الجمعة بالمسجد الأقصى

الصفدي لوزير الخارجية الإيراني: الأردن لن تكون ساحة حرب لإيران أو لإسرائيل

البيت الأبيض: أمريكا وإسرائيل اتفقا على هزيمة حماس عبر عملية عسكرية في رفح

خبير علاقات دولية: الإدارة الأمريكية أهملت القضية الفلسطينية وكانت داعمة وحامية لإسرائيل

باحث سياسي: إعلان الدولة الفلسطينية لا يعني تحريرها من الاحتلال

الأكثر قراءة

عاجل| 4 تغييرات فى تشكيل الأهلى المتوقع أمام مازيمبى بـ"دورى أبطال إفريقيا"

وفاة الفنان الكبير صلاح السعدنى عن 81 عامًا

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

عادل إمام السبب.. صلاح السعدنى "عمدة الدراما" المخطوف من الزراعة

سعر الدولار اليوم الجمعة في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

موعد صلاة الجنازة على الفنان الراحل صلاح السعدنى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "2- 2"

خالد حريب

عام على الحرب فى السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "الشاهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

صور

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازره الدموية فى اليوم 196 من العدوان على غزة

حماس تدعو للحشد والرباط فى المسجد الأقصى بدءًا من اليوم وحتى الإثنين

وزير الخارجية الإسرائيلى يشيد بالفيتو الأمريكى ضد العضوية الفلسطينية الكاملة بالأمم المتحدة