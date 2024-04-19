الجمعة 19 أبريل 2024
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توك شو

قوات الاحتلال تعتدى على المصلين أثناء توجههم لأداء الجمعة بالمسجد الأقصى

الاحتلال
الاحتلال

أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على المصلين في أثناء توجههم لأداء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى.

وفي سياق متصل، دعت حركة "حماس" للحشد والرباط في المسجد الأقصى من صلاة الجمعة اليوم وحتى الإثنين المقبل؛ دفاعًا عن الأقصى وإفشالًا لمخطّطات العدوّ.

دعوة لإفشال مخططات العدو ومستوطنيه بتدنيس باحات الأقصى وإقامة طقوس ذبح القرابين داخله

وأضافت حركة "حماس"، في بيان لها صباح اليوم، أنها تدعو "لإفشال مخططات العدو ومستوطنيه بتدنيس باحات المسجد الأقصى وإقامة طقوس ذبح القرابين داخله يومي الأحد والإثنين القادمين".

القاهرة الإخبارية المسجد الأقصى الاحتلال صلاة الجمعة المصلين

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