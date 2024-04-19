الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

حماس تدعو للحشد والرباط في المسجد الأقصى بدءًا من اليوم وحتّى الإثنين

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

دعت حركة حماس للحشد والرباط في المسجد الأقصى من صلاة الجمعة اليوم وحتّى الاثنين المقبل دفاعًا عن الأقصى وإفشالًا لمخطّطات العدوّ.

 

وأضافت حركة حماس في بيان لها صباح اليوم، أنها تدعو "لإفشال مخططات العدو ومستوطنيه بتدنيس باحات المسجد الأقصى وإقامة طقوس ذبح القرابين داخله يومي الأحد والإثنين القادمين".

 

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30 ألف مصل أدوا اليوم صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى

عضو كنيست إسرائيلي يدعو لبناء "الهيكل الثالث" في المسجد الأقصى

وكان عضو يميني متطرف في الكنيست "البرلمان الإسرائيلي"، دعا أمس إلى بناء ما أسماه "الهيكل الثالث" مكان مجمع المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

وقال يتسحاق بندروس، عضو حزب يهودية التوراة المتحد المتطرف، في مقابلة تلفزيونية: "آمل حقًا أن يأتي كل الشعب اليهودي الأسبوع المقبل يوم الإثنين لتقديم ذبيحة عيد الفصح في القدس، مضيفا نأمل أن يتم بناء الهيكل الثالث هناك قريبًا، وسنكون قادرين على تناول الطعام هناك من ذبائح عيد الفصح".

وتعد دعوة عضو الكنيست الأحدث في التصريحات والتحركات الاستفزازية التي يقوم بها المسؤولون الإسرائيليون في موقع البؤرة المضطربة.

 

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأربعاء، أن وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير أدرج تغييرات على الوضع الراهن في الموقع، في خطط العمل الرسمية لوزارته.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية العامة (كان) إن خطة بن جفير تسعى إلى تغيير الوضع الراهن في المسجد من خلال السماح لإسرائيل بالسيطرة على الموقع وفتحه أمام المصلين اليهود.=

وبموجب اتفاق الوضع الراهن الذي يعود إلى العهد العثماني، يُسمح لغير المسلمين بدخول مجمع المسجد الأقصى، لكن لا يمكنهم العبادة أو الصلاة هناك.

ومع ذلك، سمحت شرطة الاحتلال الإسرائيلية للمستوطنين بدخول مجمع المسجد منذ عام 2003، على الرغم من الإدانات المتكررة من الفلسطينيين والعالم الإسلامي.

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