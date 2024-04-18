الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

نتنياهو يطالب بتدخل بريطانى ألمانى لمنع إصدار أوامر اعتقال ضده من "الجنائية الدولية"

نتنياهو
نتنياهو

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن بنيامين نتنياهو طلب تدخل وزيري خارجية بريطانيا وألمانيا لمنع إصدار أوامر اعتقال ضده من المحكمة الجنائية الدولية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

فيما أوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن 4 قذائف سقطت في منطقة مفتوحة قرب كريات شمونة بالجليل الأعلى، كما انقطع التيار الكهربائي في بعض المناطق بالجليل الأعلى بعد سقوط صواريخ من لبنان.

في المقابل قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن 3 شهداء و15 مفقودا جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

نتنياهو اعتقال الجنائية الدولية كريات شمونة الجليل الأعلى لبنان

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