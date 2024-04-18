الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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إيهاب عمر: مجلس الأمن فشل فى ردع الممارسات الإسرائيلية فى فلسطين ولبنان

غزة
غزة

قال الكاتب الصحفي إيهاب عمر، إنه يمكن أن نستثنى كلمة مندوب روسيا التي استمعنا عليها، ولكن كلمة مندوب بريطانيا تؤكد أننا نحن مجرد مكلمة دورية عن القضية الفلسطينية في مجلس الأمن الذي فشل ونحن في الشهر السابع للإبادة الجارية في قطاع غزة فشل في إصدار وقف إطلاق نار وفرض وعلى الطرف الإسرائيلي على وجه التحديد من 7 أكتوبر حتى اليوم.

وأضاف عمر، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج “مطروح للنقاش”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن مجلس الأمن بتركيبته الحالية هو كيان فاشل في التعامل مع القضية الفلسطينية، وفشل في ردع إسرائيل عن الفلسطينيين في غزة، وفشل في ردع إسرائيل عن لبنان، وفشل في وقف الاحتكاك الإسرائيلي الإيراني.

وأوضح أن تصريح مندوب روسيا القائل: “بأن علاقة الغرب مع البلدان الأخرى هي علاقة استهزاء على حد وصفه وأن الشرق الأوسط الآن على شفا الهاوية جراء التصعيد الإقليمي في المنطقة”، هو تصريح موافق جدًا ويذهب إلى كبد الحقيقة في الشرق الأوسط، بأننا أبعد ما نكون عن التهديئة وأبعد ما نكون عن نهاية هذا النزاع وحتى عن نهاية هذه الجولة من الحرب إن كان البعض يظن أن التهديئة الجارية في قطاع غزة اليوم وعودة أهل غزة بعضهم إلى الشمال وما رأيناه بالأمس من عودة مظاهر الحياة إلى محافظة دير البلح.

وأكد أنه في واقع الأمر هناك مخططات أبعد بكثير للاستمرار والحفاظ على حالة والاستثمار في حالة الفوضى والعنف والعلاقة المتوترة بين قوى دولية أو قوى إقلمية في المنطقة، فالمنطقة ذاهبة لمزيد من التصعيد وللأسف مجلس الأمن هو أعجز عن أن يكون أداة لوقف هذه الفوضى بالعكس مجلس الأمن شريك في هذه الفوضى.

القاهرة الإخبارية القضية الفلسطينية قطاع غزة 7 أكتوبر مجلس الأمن إسرائيل غزة لبنان

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