"القاهرة الإخبارية": تصعيد جديد يشعل التوتر بين حزب الله وإسرائيل فى الجنوب اللبنانى

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من لبنان، إن هناك تطورات نوعية في العمليات التي نفَّذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الماضية، إذ شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم عمليات قصف مكثفة لبلدة الخيام وبلدة كفركيلا.

وأضاف سنجاب، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك أكثر من 6 غارات جوية استهدفت بلدة كفركيلا فقط في الساعات الأولى من صباح اليوم، وكانت عمليات كثيفة جدًا، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق النيران والقذائف على قرية واحدة بهذه الكثافة منذ بداية التوترات في الثامن من شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح أن هذه التوترات تأتي في إطار التصعيد المستمر على طول الجبهة اللبنانية، خصوصًا بعدما نفَّذ "حزب الله" عملية نوعية بالأمس استهدفت منطقة عسكرية إسرائيلية، مشيرًا إلى أنه في عصر يوم أمس كانت هناك أيضًا عملية نوعية استخدم فيها الدفاعات الجوّية بسبب الصواريخ والطائرات المُسيرة، مؤكدًا أن "حزب الله" نفَّذ في الساعات الماضية أكثر من 10 عمليات من القطاع الغربي والقطاع الأوسط من الجنوب اللبناني تجاه أهداف عسكرية إسرائيلية.