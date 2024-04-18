الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"أبو جزر": قادة أوروبا يستعدون لمعاقبة إيران

إيران
إيران

قال  د. رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث، إن الحديث هنا في بروكسل فقط عن عقوبات وهناك اتفاق وتواصل كبير وإجماع بين قادة أوروبا على ضرورة تصليت هذه العقوبات على طهران خاصة أن هناك نظام عقوبات أوروبي تم إنشاؤه قبل هذه الحادثة أي منذ ثبوت تزويد إيران بمسيرات إلى روسيا في حربها في أوكرانيا.

وأضاف أبو جزر، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن نظام العقوبات الذي كان قد أنشأه الاتحاد الأوروبي كان يتعلق فقط بحظر تصدير المكونات المستخدمة في بناء وإنتاج الطائرات المسيرات ولكن هذه الحديث اليوم عن حظر على الشركات الأوروبية بالتعامل مع أي مكون من مكونات الأنظمة الصاروخية وحتى يمكن أن يؤثر على البرنامج.

عقوبات أوروبية

وأوضح، أن هناك حدود لعقوبات الأوروبية تقتصر على داخل حدود أوروبا، فأوروبا ليس لديها القدرة للذهاب خارج حدودها لفرض هذه العقوبات سواء على الشركات أو على وضع بعض الشخصيات وشركات الإيرانية على القوائم السوداء، هذا ضمن حدود الاتحاد الأوروبي.

وأكد أن الحديث الأخطر الذي تم عن عقوبات الأوروبية جاء على لسان وزراء مجموعة السبع الذين هددوا بالتنسيق الوثيق لأي إجراء مستقبلي لأي إجراء مستقبلي لتقويض قدرة إيران.

 

القاهرة الإخبارية العقوبات الاتحاد الأوروبي بروكسل اوروبا إيران

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