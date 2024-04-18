محمد حسن: مجلس الأمن يؤجل جلسة التصويت على مشروع قرار منح فلسطين العضوية الكاملة

قال الكاتب الصحفي، محمد علي حسن، إنه بالتزامن مع المساعي الفلسطينية والعربية من أجل الحصول على عضوية فلسطينية كاملة، فهناك مساعٍ أخرى من جانب الدول الحليفة لإسرائيل أو التي تدعم إسرائيل، وتحديدًا الفيتو الأمريكي الذي يظهر طالما كان هناك هجوم على إسرائيل دوليا بشأن جميع المخالفات التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني أو التعطيل لقيام الدولة الفلسطينية وحصولها على عضوية دائماة منذ العام 2011.

وأضاف حسن، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية عبر نشرة أخبار "دي إم سي"، المُذاعة عبر قناة "dmc"، أنه حدث تأجيل لهذه الجلسة، وسيتم النظر فيها مرة أخرى خلال الشهر المقبل، ولكن هناك بعض الأصوات تقول إن هناك بعض بادرات النور التي تظهر في الأفق، والتي تتلخص في أن هناك دعما شبه كامل من الدول في الأمم المتحدة، وأيضا في مجلس الأمن، من أجل الحصول على هذه العضوية نظرًا للتصعيد غير المسبوق الذي تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي، تحديدا منذ السابع من أكتوبر العام المنصرم.

وأوضح أن ما حدث خلال الشهور الماضية يؤكد دائما أن الاحتلال الإسرائيلي لا يستهدف فقط الفصائل الفلسطينية، ولكن يستهدف الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، وليس في قطاع غزة فقط ولكن في مناطق أخرى مثل الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن هناك تضييقا من قبل الاحتلال الإسرائيلي على المنظمات الإغاثية والإنسانية، ولعل أبرزها "أونروا"، مؤكدًا أن هناك الكثير من الاتهامات والادعاءات الكاذبة التي طالت هذه المنظمة، وتحديدًا منذ شهرين تقريبًا، وهذا ما أشار إليه رئيس المنظمة، فيليب لازاريني، في خطابه الذي أكد أن التضييق لا يمكن أن يكون هو الحل من أجل تقديم المساعدات أو حل هذه الأزمة التي انخرطت فيها المنظمة.