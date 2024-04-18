القاهرة الإخبارية: الاحتلال ينتظر الضوء الأخضر لبدء عملياته فى رفح الفلسطينية

قال بشير جبر، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من رفح الفلسطينية، إن الفلسطينيين يأخذون التصريحات الخاصة بأن هناك عملية برية مزمعة على مدينة رفح الفلسطينية على محمل الجد، وهناك مخاوف حقيقية بين النازحين الفلسطينيين الذين يكتظون في مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة من هذه العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة ضد هذه المدينة.

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وأضاف جبر، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الحشود العسكرية وبعض التحركات العسكرية التي تأتي في المناطق الحدودية الشرقية لمدينة رفح يرافقها أيضا تكثيف لتحليق الطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء هذه المدينة، مشيرًا إلى أن هذه الطائرات تعمل على جمع معلومات استخبارية عن هذه المدينة، وهو الهدف التي تطلقه قوات الاحتلال عبر هذه الطائرات التي تسيرها في أجواء قطاع غزة بشكل عام والتي زادت مؤخرا في أجواء مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة.