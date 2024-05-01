عاجل| خطوة واحدة تفصل الزمالك عن التفاوض لضم شريف إكرامى

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن طرح اسم شريف إكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز على مسئولي القلعة البيضاء للتعاقد معه في الموسم المقبل، لتدعيم حراسة المرمى.

واستقر مسئولو الزمالك على عدم التجديد لمحمد صبحي، والذي ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري، على أن يكتفوا بتجديد عقد محمد عواد فقط الذي ينتهي عقده هو الآخر بنهاية الموسم الجاري.

وأكد مصدر داخل الزمالك لـ"الدستور"، أن إدارة النادي تدرس حاليًا ضم شريف إكرامي والذي ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي فريق في الوقت الحالي بدون العودة لمسئولي بيراميدز.

ويبحث مسئولو الزمالك عن حارس مرمى جديد لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة وسط تذبذب مستوى عواد مع الفريق من الأساس، وإمكانية التراجع عن قرار التجديد له في أي وقت.

وأفاد المصدر بأن إدارة النادي عرضت اسم شريف إكرامي على الجهاز الفني للفريق بقيادة جوزيه جوميز، وتنتظر حسم موقفه النهائي من الصفقة لبدء التفاوض مع اللاعب أو البحث عن اسم آخر.

وشارك عواد بشكل أساسي مع الزمالك في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة التي يعاني منها محمد صبحي مع الفريق.

تأهيل صبحي

أدى محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مجموعة من التدريبات التأهيلية الخاصة على هامش المران الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك وفقًا للبرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع للحارس من قِبل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، بسبب الإصابة التي يعاني منها بمزق في العضلة الضامة.

وفي نفس السياق أدى محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الفريق تدريبات تأهيلية، ضمن البرنامج الموضوع له لتجهيزه للفترة المقبلة.

وخاض السنغالي إبراهيما نداي تدريبات تأهيلية بجانب مجموعة اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة دريمز الغاني الأخيرة بشكل أساسي، بجانب خوض جلسة علاجية في صالة الجيمانيزيوم.

جاء ذلك وفقًا لبرنامج ينفذه اللاعب تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بسبب الإصابة التي يعاني منها وهي عبارة عن آلام في العضلة الضامة.