الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز

أسعار الأضاحي 2024 في مصر.. كم سعر خروف العيد؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تزداد التساؤلات من خلال المواطنين، عن أسعار الأضاحي في مصر عقب انخفاض سعرها في الفترة الماضية ويريد الالآف في معرفة سعر الخرفان والأبقار، تأهبا لشراء الأضحية من وزارة الزراعة أو تجار المواشي في الأسواق.

أسعار الأضاحي 2024 في مصر

وتنشر «الدستور» في هذا التقرير أسعار الأضاحي 2024، وسعر الخروف.

أسعار الخرفان 2024

  • وصل سعر كيلو الخروف البلدي اليوم الاربعاء ما بين مبلغ 160 و220 جنيها.
  • وبلغ سعر كيلو الخروف البرقي قائم ما بين مبلغ 190 و225 جنيها.
  • سعر الخروف يتراوح ما بين قيمة 6000 لـ 10 آلاف جنيه.

أسعار العجول البقر والجاموس

  • سعر كيلو البقر الكبير القائم بقيمة 175 جنيها.
  • بلغ سعر البقري الصغير القائم بمبلغ 185 جنيها للكيلو.
  • سعر الجاموس الكبير القائم حوالي 165 جنيها للكيلو.
  • وصل سعر الجاموس الصغير القائم بمبلغ 175 جنيها للكيلو الواحد.
  • أسعار العجول شبة البقر قبل العشر ستتراوح ما بين قيمة 35 لـ 40 ألف جنيه.

أسعار لحوم الأضاحي

  • بلغت أسعار اللحم البتلو نحو قيمة 250 جنيها، وكيلو لحوم الماشية الذكور القائم نحو مبلغ 170 جنيهًا، وسعر الضأن نحو مبلغ 175 جنيهًا.
  • وبلغ سعر اللحم البقري كبير السن قيمة 120 جنيها، وسيتراوح سعر اللحم البقري صغير السن ما بين قيمة 140 لـ 150 جنيها.

سعر صكوك الأضاحي 2024

  • سعر صك الأضحية اليوم لعام 2024 البلدي، سيبلغ حوالي 8500 جنيه.
  • سعر صك الأضحية اليوم لعام 2024 المستورد، نحو 6000 جنيه.

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طرق شراء صكوك الأضاحي 2024

وأوضحت وزارة الأوقاف، الطرق الكاملة لشراء صكوك الأضاحي لعام 2024، يكون عبر أرقام الحسابات بالبنوك التالية:

  • رقم حساب بنك مصر: (1400001009999999).
  • رقم حساب البنك المركزي: (2 / 22222 / 450 /9).
  • رقم حساب البريد المصري: (0163600034039818).
  • رقم حساب البنك الزراعي المصري: (919002000155711006).
  • رقم حساب البنك الأهلي المصري: (0013070465285400014).
  • خدمة فوري عن طريق إرسال رسالة على الرقم الآتي: (01552563217) يصلك مندوب الأوقاف.
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