الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على التقويم الهجري اليوم وعدد الايام المتبقى على عيد الاضحى 2024

عيد الاضحى 2024
عيد الاضحى 2024

يقترب حلول موعد عيد الاضحى 2024، ويزداد البحث عن التقويم الهجري لمعرفة عدد الايام المتبقية على العيد الكبير 2024 في مصر وكافة الدول.

 

عيد الاضحى 2024

عيد الأضحى المبارك هو ثاني عيدين للمسلمين، ويُعد من أعظم الأعياد الدينية عندهم، حيث يرتبط بذكريات إيمانية عظيمة، وتجسيد لمعاني التضحية والامتثال لأمر الله تعالى.

يرتبط عيد الأضحى بقصة نبي الله إبراهيم عليه السلام، حيث أمره الله تعالى بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام كاختبار لإيمانه،

فاستسلم إبراهيم لأمر الله تعالى، وتجهز لذبح ابنه، لكن الله تعالى فدى إسماعيل بكبش، كرمز للامتحان الإلهي وصدق إيمان نبي الله إبراهيم.

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التقويم الهجري اليوم

 

اليوم هو الثلاثاء، 21 مايو 2024، الموافق 13 ذي القعدة 1445 هـ.

ذو القعدة هو الشهر الحادي عشر في التقويم الهجري، ويُعد من الأشهر الحُرم الأربعة، وتُكرم فيه الأعمال الصالحة والصيام.

ويُوافق ذي القعدة 1445 هـ، شهر مايو 2024: من 9 مايو إلى 31 مايو، وجزء من شهر يونيو 2024: من 1 يونيو إلى 10 يونيو.

قد تختلف مدة الشهر الهجري بيوم أو يومين، اعتمادًا على رؤية هلال القمر في كل منطقة.

 

فاضل كم يوم على عيد الاضحى المبارك

يتسأل المسلمون في جميع انحاء العالم عن عدد الايام المتبقية علي عيد الاضحى 2024، تبقى على عيد الأضحى المبارك 27 يوما فقط، 

 

عيد الاضحى يوافق يوم ايه

سيبدأ عيد الاضحى 2024 في مساء يوم الأحد 16 يونيو 2024،

ويكون وقفة عرفات في يوم السبت 15 يونيو 2024.

 

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موعد بدء العشر الاوائل من ذي الحجة 2024

 

بشكل عام، لا يمكن تحديد موعد بدء شهر ذي الحجة بشكل دقيق إلا بعد تحري رؤية هلال القمر، ولكن، وفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يبدأ شهر ذي الحجة 1445 هـ فلكيًا في يوم الجمعة، 7 يونيو 2024، ومع ذلك، فإنّ الحكم الشرعي ببدء الشهر يعتمد على رؤية هلال القمرفي كل منطقة من قبل هيئات شرعية مختصة.

وتقوم دار الإفتاء المصرية بالإعلان عن موعد بدء شهر ذي الحجة بعد غروب شمس يوم الخميس 29 ذي القعدة 1445 هـ، الموافق 6 يونيو 2024.

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