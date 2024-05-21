الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عدد أيام إجازة العيد الكبير 2024

عيد الأضحى
عيد الأضحى

يبحث الكثيرون عن عدد أيام إجازة العيد الكبير 2024، في انتظار الإعلان الرسمي من مجلس الوزراء عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تعتبر من أكثر الإجازات الطويلة التي ينتظرها العاملون بالجهاز الإداري للدولة، للحصول على قسط من الراحة والسفر مع أولادهم وأسرهم، حيث تعتبر أخر الاجازات الطويلة خلال عام 2024.

أسعار الأضاحي اليوم 20 مايو 2024.. استعدادات عيد الأضحى المبارك

جامعة أسيوط تنظم فعاليات حكايات على أربع عجلات وتفتتح مكتبة متنقلة للأطفال

موعد عيد الأضحى 2024

أوضحت الحسابات الفلكية أن موعد عيد الأضحى سيكون يوم الأحد 16 يونيو، أي أن وقفة عرفة ستكون يوم السبت 15 يونيو وحتى الآن لم يتحدد الموعد الرسمي لموعد عيد الأضحى.

إجازة عيد الأضحى 2024

وقبيل حلول عيد الأضحى من المقرر أن يعلن مجلس الوزراء عن إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاعين العام والخاص.

تبدأ إجازة عيد الاضحى من الاحد 16 يونيو 2024 في حالة كان اول يوم لعيد الأضحى وتكون وقفة عرفة الموافقة يوم السبت 15 يونيو عطلة اسبوعية بالفعل.

وفي حالة كان عيد الأضحى الاثنين 17 يونيو 2024 كاول يوم للعيد فتكون الاجازة من نفس الموعد السابق بحيث تكون وقفة عرفة اجازة، وتستمر اجازة عيد الاضحى حتى الخميس 20 يونيو 2024.

كم متبقي على ميعاد عيد الأضحى 2024؟

أسعار الأضاحي اليوم 20 مايو 2024.. استعدادات عيد الأضحى المبارك

 

الإجازات الرسمية خلال شهر يونيو 2024

السبت 1 يونيو 2024  عطلة أسبوعية

الجمعة 7 يونيو 2024  عطلة أسبوعية

السبت 8 يونيو 2024  عطلة أسبوعية

الجمعة 14 يونيو 2024 عطلة أسبوعية

السبت 15 يونيو 2024 وقفة عرفة

الأحد 16 يونيو 2024 أول أيام عيد الأضحى المبارك

الإثنين 17 يونيو 2024 ثان أيام عيد الأضحى المبارك

الثلاثاء 18 يونيو 2024 ثالث أيام عيد الأضحى المبارك

الاربعاء 19 يونيو 2024 رابع أيام عيد الأضحى المبارك

الخميس 20 يونيو 2024

الجمعة 21  يونيو 2024  عطلة أسبوعية

السبت 22  يونيو 2024  عطلة أسبوعية

الجمعة 28 يونيو 2024  عطلة أسبوعية

السبت 29 يونيو 2024  عطلة أسبوعية

الأحد 30 يونيو 2024 إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

أجازة العيد الكبير الوزراء عيد الأضحى المبارك وقفة عرفة اجازة رسمية

مواد متعلقة

كم متبقي على ميعاد عيد الأضحى 2024.. أيام قليلة تفصلنا عن حلوله

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

عاجل.. المدعى العام لـ"الجنائية الدولية" يتلقى تهديدات من مسئولين أمريكيين حال استهداف إسرائيل

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

«عدل ربنا لازم يمشي»..القمار يقود مدرس فيزياء لحبل المشنقة بالدقهلية

جنسية الجبل الأسود.. "تارا عماد" تحقق أمنية والدتها بعد وفاتها

"الأعلى للثقافة" يُعلن القوائم القصيرة للمرشحين لجوائز الدولة لعام 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ماذا ينتظر إيران بعد رئيسى؟

محمد الراعي

سارق الفرح فى الزمالك

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

صور

معدية أبو غالب: الأهالي في انتظار جثث المفقودين

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

محطة تل أبيب

المزيد

وفد دبلوماسي أوروبي يطلع على انتهاكات المستعمرين بحق المواطنين بالأغوار الشمالية

سر تصريحات نتنياهو وبايدن الغاضبة من الجنائية الدولية

عملية موسعة فى جنين.. والاحتلال ينشر 1000 جندى