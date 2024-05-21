يبحث الكثيرون عن عدد أيام إجازة العيد الكبير 2024، في انتظار الإعلان الرسمي من مجلس الوزراء عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تعتبر من أكثر الإجازات الطويلة التي ينتظرها العاملون بالجهاز الإداري للدولة، للحصول على قسط من الراحة والسفر مع أولادهم وأسرهم، حيث تعتبر أخر الاجازات الطويلة خلال عام 2024.

موعد عيد الأضحى 2024

أوضحت الحسابات الفلكية أن موعد عيد الأضحى سيكون يوم الأحد 16 يونيو، أي أن وقفة عرفة ستكون يوم السبت 15 يونيو وحتى الآن لم يتحدد الموعد الرسمي لموعد عيد الأضحى.

إجازة عيد الأضحى 2024

وقبيل حلول عيد الأضحى من المقرر أن يعلن مجلس الوزراء عن إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاعين العام والخاص.

تبدأ إجازة عيد الاضحى من الاحد 16 يونيو 2024 في حالة كان اول يوم لعيد الأضحى وتكون وقفة عرفة الموافقة يوم السبت 15 يونيو عطلة اسبوعية بالفعل.

وفي حالة كان عيد الأضحى الاثنين 17 يونيو 2024 كاول يوم للعيد فتكون الاجازة من نفس الموعد السابق بحيث تكون وقفة عرفة اجازة، وتستمر اجازة عيد الاضحى حتى الخميس 20 يونيو 2024.

الإجازات الرسمية خلال شهر يونيو 2024

السبت 1 يونيو 2024 عطلة أسبوعية

الجمعة 7 يونيو 2024 عطلة أسبوعية

السبت 8 يونيو 2024 عطلة أسبوعية

الجمعة 14 يونيو 2024 عطلة أسبوعية

السبت 15 يونيو 2024 وقفة عرفة

الأحد 16 يونيو 2024 أول أيام عيد الأضحى المبارك

الإثنين 17 يونيو 2024 ثان أيام عيد الأضحى المبارك

الثلاثاء 18 يونيو 2024 ثالث أيام عيد الأضحى المبارك

الاربعاء 19 يونيو 2024 رابع أيام عيد الأضحى المبارك

الخميس 20 يونيو 2024

الجمعة 21 يونيو 2024 عطلة أسبوعية

السبت 22 يونيو 2024 عطلة أسبوعية

الجمعة 28 يونيو 2024 عطلة أسبوعية

السبت 29 يونيو 2024 عطلة أسبوعية

الأحد 30 يونيو 2024 إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.