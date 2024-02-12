الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

خلاف على خروف.. مشاجرة بالشوم داخل سوق المواشي بالفيوم

خناقه بالشوم داخل
خناقه بالشوم داخل سوق المواشي بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، من القبض على 10 أشخاص متهمين في واقعة نشوب مشاجرة بالشوم داخل سوق الاثنين للمواشي، بمركز ومدينه طامية، شرق محافظة الفيوم، وتم تحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مامؤر قسم شرطة طاميه يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين عائلتين داخل سوق الاثنين بمركز طاميه.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة طامية إلى مكان الواقعة وتبين نشوب مشاجرة بالشوم بين عائلتين بسبب خلافات على بيع خروف، وأسفرت المشاجرة عن وقوع عدد من الإصابات السطحية ولم يُحتجز أي مصاب داخل المستشفى، جرت السيطرة على المشاجرة من قبل قوات الأمن وضبط 10 أشخاص من العائلتين.

تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات المشاجرة.

الفيوم محافظة الفيوم سوق الاثنين للمواشي الأجهزة الأمنية مديرية أمن

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