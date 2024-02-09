شاب ينهى حياة ابن عمه بفصل رقبته عن جسده بمحافظة الفيوم

شهدت منطقة البحاري اليوم الجمعة، حادثة مأساوية تقشعر لها الأبدان عندما قام شاب بإنهاء حياة ابن عمه ذبحًا بفصل رقبته عن جسده بمنطقة البحاري التابعة لقسم شرطة ثان الفيوم في ظروف غامضة.

شاب يفصل رأس ابن عمه عن جسده

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بإقدام شاب بإنهاء حياة ابن عمه ذبحًا بفصل رقبته عن جسده وفر هاربًا.

انتقال الأجهزة الأمنية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثان الفيوم، وتبين من خلال المعاينة الأولية وفاة شاب في العقد الثاني من العمر مذبوحًا ومفصول الرقبة عن الجسد.

مباحث قسم شرطة ثان الفيوم

وأكدت تحريات المباحث أن الجاني ابن عم القتيل قام أثناء مروره بالحارة بطعنة ثم فصل رقبته من جسده وفر هاربًا ويكثف رجال المباحث الجنائية البحث عن الجاني والأداة المستخدمة.

نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم العام

وتم إخطار النيابة العامة لمعاينة الجثمان على الطبيعة في موقع الحادث، وقرر وكيل النيابة نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة وسرعة القبض على الجاني.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.