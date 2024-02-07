أهالى الفيوم بعد قرارات رفع الأجور والمعاشات: "الرئيس السيسى حاسس بينا وبظروفنا"

رصد "الدستور" آراء بعض أهالي الفيوم حول القرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة برفع الأجور والمعاشات.

وجاءت قرارات الرئيس السيسي الجديدة في إطار رفع المعاناة عن المواطنين خاصة أصحاب المعاشات، وذلك تقديرًا للأعباء التي تواجهها الأسرة المصرية في مواجهة الأعباء المعيشية الناجمة عن الآثار الاقتصادية السلبية.

وكشف عن أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبلغ تكلفتها التقديرية سنويًا نحو 180 مليار جنيه، ليشهد العامان الأخيران 4 زيادات في المرتبات والمعاشات منذ أبريل ٢٠٢٢؛ بما يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.

بركات الأشهر الحرم

وقالت فتحية عبدالودود، من أهالي الفيوم، على المعاش، ومقيمة بمنطقة الصيفية الجديدة، والابتسامة تملئ وجهها: "الحمد لله مكنتش عارفه أقضي شهر رمضان إزاي والغلاء في كل المستلزمات فعلًا الرئيس السيسي حاسس بينا وبظروفنا ربنا يبارك له في صحته وأولاده".

أتمنى استقرار الأسعار

وأعرب محمد إسماعيل، موظف، من أهالي الفيوم، عن سعادته بهذا القرار الذي أسعد معظم الشعب المصري، قائلًا: "أتمنى تخفيض الأسعار بدلًا من رفع الأجور مهما ارتفعت الأجور لا تساوي الغلاء الفاحش في معظم مستلزمات المعيشة، لكن نشكر الرئيس أنه افتكرنا وخفف العبء علينا شوية ويا رب الأسعار تستقر".

الزغاريد والفرحة تجتاح المسنين حول ارتفاع معاش كفالة وكرامة

وأضافت الحاجة نور محمد، تبلغ من العمر 66 عامًا، "ربنا يخلي الرئيس السيسي باخد معاش كفالة وكرامة، وعندما سمعت بالقرار رقصت وسط أحفادي".

قرارات هامة للرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين

وكان قد وجه الرئيس السيسي بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.

- زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيه.

- تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

- 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.