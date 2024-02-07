بالأسماء.. إصابة 5 سيدات فى انقلاب سيارة أجرة بالفيوم

شهد طريق دار السلام طامية الزراعي بالقرب من قرية كفر محفوظ بالفيوم حادث انقلاب سيارة أجرة محملة بالركاب وتسبب في إصابة 5 سيدات بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

انقلاب سيارة أجرة فى الفيوم

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من مأمور مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم، يفيد باستقبال مستشفى طامية المركزي 5 سيدات مصابين بجروح إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب سيارة إجرة "صندوق".

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة طامية وسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم الدفع بعدد 4 سيارات إسعاف وتبين انقلاب سيارة أجرة صندوق بطريق دار السلام طامية الزراعي باتجاه قرية كفر محفوظ، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها فانقلبت في نهر الطريق مما تسبب في إصابة 5 سيدات وهم: "فتحية. ك" 50 سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "لواحظ. ط" 49 سنة مصابة بكسر بالكتف الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم، سيدة. ع 52 سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عدلية.ع 55 سنة، مصابة بكدمات وتجلطات وجرح قطعي بالقدم اليسرى، ربيعة.ر 52 سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عاشورة. غ 57 سنة، مصابة بكدمات وسحجات وتجمع دموي بالوجه، وجار تقديم الخدمات الطبية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.