الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. إصابة 5 سيدات فى انقلاب سيارة أجرة بالفيوم

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

شهد طريق دار السلام طامية الزراعي بالقرب من قرية كفر محفوظ بالفيوم حادث انقلاب سيارة أجرة محملة بالركاب وتسبب في إصابة 5 سيدات بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

انقلاب سيارة أجرة فى الفيوم

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من مأمور مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم، يفيد باستقبال مستشفى طامية المركزي 5 سيدات مصابين بجروح إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب سيارة إجرة "صندوق".

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة طامية وسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم الدفع بعدد 4 سيارات إسعاف وتبين انقلاب سيارة أجرة صندوق بطريق دار السلام طامية الزراعي باتجاه قرية كفر محفوظ، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها فانقلبت في نهر الطريق مما تسبب في إصابة 5 سيدات وهم: "فتحية. ك" 50 سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "لواحظ. ط" 49 سنة مصابة بكسر بالكتف الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم، سيدة. ع 52 سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عدلية.ع 55 سنة، مصابة بكدمات وتجلطات وجرح قطعي بالقدم اليسرى، ربيعة.ر 52 سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عاشورة. غ 57 سنة، مصابة بكدمات وسحجات وتجمع دموي بالوجه، وجار تقديم الخدمات الطبية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

إصابة 5 سيدات انقلاب سيارة أجرة طريق دار السلام طاميه الزراعي قرية كفر محفوظ الأجهزة الأمنية بقسم شرطةطامية

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة أب ونجله متهمين بقتل شقيقين في الفيوم

محافظ الفيوم يتابع آليات إنشاء معمل مرجعي ووحدة علاجية لمرضى الدم

سقوط أمطار خفيفة على الفيوم (صور)

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواشى بمحافظة الفيوم

وفاة أب ونجله في الفيوم بسبب الدفاية الكهربائية

تأجيل محاكمة متهم بذبح طفل بعد اغتصابه فى الفيوم

وصول المتهم بقتل "الطفل حمزة" إلى محكمة جنايات الفيوم

محافظ الفيوم يوجه بسرعة رفع تعديات الأهالي على المجرى المائي بقرية المندرة

الأكثر قراءة

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 برقم الجلوس

اللينك الرسمي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

صور

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"

تمرد الجيش والانقسام الحكومى والغضب الأمريكى.. نتنياهو يواجه الأسوأ فى مسيرته السياسية

12 مجزرة دموية فى اليوم 124 من العدوان الإسرائيلى على غزة