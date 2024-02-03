تأجيل محاكمة أب ونجله متهمين بقتل شقيقين في الفيوم

قررت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار ياسر محرم، اليوم السبت، تأجيل محاكمة أب ونجله متهمين بقتل شقيقين، وذلك لجلسة الغد 4 فبراير، للمرافعة؛ لاتهامهم في جناية قتل شقيقين بسبب خلافات مالية.

تفاصيل الواقعة

كان اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس ببلاغ بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفيين بعزبة عاشور بناحية الكعابي الجديدة بدائرة المركز.

وعلى الفور كلف بالانتقال وسرعة كشف ملابسات الحادث وضبط المتورطين، وضبط الحالة الأمنية، وتبين بالفحص والانتقال لضباط البحث الجنائي، وفاة كل من أ خ، 42 سنة ـ عامل، متوفى على أثر إصابته برش خرطوش بالساقين والصدر، وشقيقه ن خ، 32 سنة ـ عامل، متوفى على إثر إصابته بسلاح أبيض بالصدر والذراع اليمنى.

وكشفت تحريات البحث الجنائي، أن المشاجرة حدثت إثر خلافات الجيرة ومشادة كلامية وتطورت إلى مشاجرة استخدمت خلالها الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء، أدت إلى مصرع شقيقين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم ومركز شرطة سنورس من القبض على الجناة وضبط الأداة المستخدمة في الجريمة، وجار التحقيق معهما بمعرفة الجهات الأمنية.

جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشاجرة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.