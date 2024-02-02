سقوط أمطار خفيفة على الفيوم (صور)

شهدت محافظة الفيوم سقوط أمطار خفيفة، في أماكن متفرقة بالمحافظة، خاصة بمراكز طامية وإبشواى ويوسف الصديق ومدينة الفيوم، حيث استمرت لدقائق قليلة، دون أن تتسبب في إعاقة حركة السير بهذه المراكز.



أمطار خفيفة تضرب محافظة الفيوم



كان صرح الدكتور محمد التوني، معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، بأن الأجهزة التنفيذية نفذت مناورة عملية على كيفية مواجهة المخاطر المحتملة لظروف الطقس السيئ "السيول"، كما قامت لجنة برئاسة مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، بمراجعة مخرات السيول، والتأكد من جاهزية محطات الرفع وسلامة المحولات الكهربائية بها.

الاستعدادات للطقس المتقلب

وأشار أنه تم تنفيذ مناورة عملية بقرية الجمهورية التابعة لمركز طامية، لقياس مدى جاهزية واستعداد الجهات المعنية بالمحافظة لمواجهة المخاطر المحتملة لظروف الطقس السيئ "الأمطار والسيول"، وذلك بحضور، وممثلين عن شركة الكهرباء، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، وعدد من الجهات ذات الصلة، حيث تم الاطمئنان على سلامة وجاهزية المعدات المشاركة من مختلف الجهات، على التعامل مع الأزمات الطارئة.



إدارة الأزمات



وأضاف "التوني" أن لجنة برئاسة حسين مصطفى، مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، تضم في عضويتها رئيس قطاع الصرف، وعددا من مسئولي الري بالمحافظة، قد قامت بمراجعة مخرات السيول بعزبة على فراج التابعة لمركز الفيوم، وعزبة محمود السيد بالقرب من مدينة الفيوم الجديدة، وعزبة مغيب التابعة لمركز إطسا، للوقوف على مدي جاهزيتها وتطهيرها، وكيفية الاستفادة المثلى من مياه الأمطار والسيول في حالة وقوعها.

كما قامت اللجنة بالمرور على محطات الرفع التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، للتأكد من جاهزيتها، وسلامة المحولات والوصلات الكهربائية بها، ومدى وجود وقود كافٍ لتشغيل هذه المحطات.

كان الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، قد أكد ضرورة جاهزية جميع القطاعات، والتنسيق المتبادل بينها وبين مجالس المدن، لوضع آليات محددة لمواجهة ظروف الطقس السيئ خلال فصل الشتاء، ومراجعة الخطط والتدابير اللازمة لمواجهة الأمطار الغزيرة أو السيول، حال حدوثها، مشددًا على اليقظة التامة ورفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع مديريات الخدمة والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن، واستمرارية المتابعة الميدانية لمدى جاهزية شبكات ومحطات الصرف الصحى، والمعدات الخاصة بشفط المياه والأطقم العاملة عليها، وكذلك توفير سيارات كسح المياه بالتنسيق بين رؤساء مجالس المدن ومسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ومديرية الري، ومتابعة مناسيب المياه أولًا بأول للتدخل الفوري حال حدوث أي أزمة طارئة.

أمطار خفيفة تضرب محافظة الفيوم