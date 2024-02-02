الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سقوط أمطار خفيفة على الفيوم (صور)

أمطار خفيفة تضرب
أمطار خفيفة تضرب محافظة الفيوم

شهدت محافظة الفيوم سقوط أمطار خفيفة، في أماكن متفرقة بالمحافظة، خاصة بمراكز طامية وإبشواى ويوسف الصديق ومدينة الفيوم، حيث استمرت لدقائق قليلة، دون أن تتسبب في إعاقة حركة السير بهذه المراكز.


أمطار خفيفة تضرب محافظة الفيوم 


كان صرح الدكتور محمد التوني، معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، بأن الأجهزة التنفيذية نفذت مناورة عملية على كيفية مواجهة المخاطر المحتملة لظروف الطقس السيئ "السيول"، كما قامت لجنة برئاسة مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، بمراجعة مخرات السيول، والتأكد من جاهزية محطات الرفع وسلامة المحولات الكهربائية بها.

 

الاستعدادات للطقس المتقلب 

وأشار أنه تم تنفيذ مناورة عملية بقرية الجمهورية التابعة لمركز طامية، لقياس مدى جاهزية واستعداد الجهات المعنية بالمحافظة لمواجهة المخاطر المحتملة لظروف الطقس السيئ "الأمطار والسيول"، وذلك بحضور، وممثلين عن شركة الكهرباء، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، وعدد من الجهات ذات الصلة، حيث تم الاطمئنان على سلامة وجاهزية المعدات المشاركة من مختلف الجهات، على التعامل مع الأزمات الطارئة. 


إدارة الأزمات 


وأضاف "التوني" أن لجنة برئاسة حسين مصطفى، مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، تضم في عضويتها رئيس قطاع الصرف، وعددا من مسئولي الري بالمحافظة، قد قامت بمراجعة مخرات السيول بعزبة على فراج التابعة لمركز الفيوم، وعزبة محمود السيد بالقرب من مدينة الفيوم الجديدة، وعزبة مغيب التابعة لمركز إطسا، للوقوف على مدي جاهزيتها وتطهيرها، وكيفية الاستفادة المثلى من مياه الأمطار والسيول في حالة وقوعها.

كما قامت اللجنة بالمرور على محطات الرفع التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، للتأكد من جاهزيتها، وسلامة المحولات والوصلات الكهربائية بها، ومدى وجود وقود كافٍ لتشغيل هذه المحطات. 

كان الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، قد أكد ضرورة جاهزية جميع القطاعات، والتنسيق المتبادل بينها وبين مجالس المدن، لوضع آليات محددة لمواجهة ظروف الطقس السيئ خلال فصل الشتاء، ومراجعة الخطط والتدابير اللازمة لمواجهة الأمطار الغزيرة أو السيول، حال حدوثها، مشددًا على اليقظة التامة ورفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع مديريات الخدمة والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن، واستمرارية المتابعة الميدانية لمدى جاهزية شبكات ومحطات الصرف الصحى، والمعدات الخاصة بشفط المياه والأطقم العاملة عليها، وكذلك توفير سيارات كسح المياه بالتنسيق بين رؤساء مجالس المدن ومسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ومديرية الري، ومتابعة مناسيب المياه أولًا بأول للتدخل الفوري حال حدوث أي أزمة طارئة.

أمطار خفيفة تضرب محافظة الفيوم
أمطار خفيفة تضرب محافظة الفيوم
أمطار خفيفة تضرب محافظة الفيوم
أمطار خفيفة تضرب محافظة الفيوم
أمطار خفيفة محافظة الفيوم محافظ الفيوم الطقس السيء مخرات السيول

مواد متعلقة

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواشى بمحافظة الفيوم

وفاة أب ونجله في الفيوم بسبب الدفاية الكهربائية

تأجيل محاكمة متهم بذبح طفل بعد اغتصابه فى الفيوم

وصول المتهم بقتل "الطفل حمزة" إلى محكمة جنايات الفيوم

وفاة شاب وإصابة آخر في حادث تصادم بالفيوم

محافظ الفيوم يوجه بسرعة رفع تعديات الأهالي على المجرى المائي بقرية المندرة

مصرع مواطن وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

زوجة الشاب ضحية "سباق السيارات" بالفيوم: "عايزة حق زوجي.. وأسرة القاتل تهددني"

الأكثر قراءة

عاجل.. قرار مفاجئ لمنتخب بوركينا فاسو قبل مواجهة مصر بتصفيات المونديال

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

بلجيكا تستدعى السفير الإسرائيلى

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2024

شركة خالدة للبترول تعلن عن وظائف شاغرة في الشؤون الطبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «2-2»

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟