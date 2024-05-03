أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 3-5-2024

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء خلال تعاملات اليوم الجمعة بنحو جنيه للفراخ البيضاء، بينما سجلت باقي أسعار الدواجن ثبات سعري عند التراجعات التي سجلتها منذ عدة أيام، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 3-5-2024.

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الفراخ البيضاء خلال تعاملات اليوم الجمعة تراجع جديد بنحو جنيه واحد، وبلغت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية 77 جنيها، متراجعة بنحو جنيه واحد مقارنة بأسعارها أمس الخميس.

وتتجاوز أسعار الفراخ البيضاء 80 جنيها، حتى تصل إلى المستهلك، وتختلف هذه الزيادة من منطقة لأخرى.

وكانت أسعار الفراخ قد بدأت في التراجع مع نهاية شهر رمضان المبارك، مع المبادرة التي أطلقها مجلس الوزراء لتخفيض الأسعار بنحو 25% ومنها أسعار الدواجن التي بلغ تراجعها نحو 30 % حتى الآن.

كما تراجعت أسعار الاعلاف والتي أدت بدورها إلى تراجع أسعار الدواجن وأيضا أسعار البيض.

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض شركات: 36 جنيها.

كتكوت أبيض قطعان: 29.25 جنيه.

كتكوت ساسو بيور: 19 جنيها.

كتكوت بلدي : 8 جنيهات.

كتكوت هجين: 11 جنيها.

كتكوت أبيض: 32 جنيها.

كتكوت ساسو: 18 جنيها.

أسعار البط اليوم

بط مولار: 45 جنيها.

بط تسمين، فرنساوى، شريفان، المانى: 24.00 جنيها..

بط فرنساوى بكينى أبيض أوألوان: 18.00 جنيها.

بورصة الدواجن اليوم

واصلت أسعار الدواجن تراجعها في بورصة الدواجن الرئيسية، وجاءت أسعار في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم كالتالي:

سعر الدواجن الساسو: 90 جنيها، مسجلة تراجع بنحو جنيه واحد.

سعر الدواجن أمهات بيضاء: 75 جنيها.

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