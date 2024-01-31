وفاة أب ونجله في الفيوم بسبب الدفاية الكهربائية

شهدت إحدى قرى مركز سنورس بمحافظة الفيوم، حادثة مأساوية راح ضحيتها أب وابنه بسبب الاختناق من الدفاية نتيجة عدم توفر الأكسجين لأنسجة الجسم بكمية كافية، وهو ما أكده الكشف الطبى الذى وقع على الضحيتن بعد الوفاة.

بسبب الدفاية الكهربائية وفاة شاب ونجله في الفيوم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، يفيد قيام الإسعاف بنقل شاب يدعي " عبد الرحمن سنوسي سعداوي» 31عاما وابنه " عمر عبد الرحمن " عمرها سنتين، فاقدين الوعي الي مستشفي سنورس المركزي وتم ايداعهم في مشرحه المستشفي تحت تصرف جهات التحقيق

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة سنورس وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين أن المتوفى وابنه مقيمان بعزبة منشأة السادات التابعة للوحدة المحلية لقرية السعيديه بدائرة قسم شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، وأنهما أصيبا بحالة اختناق من الدفاية الكهربائية ولفظ الاب وابنه أنفاسهم الأخيرة في الحال.

وأكد مفتش الصحة، أنّه لا توجد أي شبهة جنائية في الوفاة، وأنّه توفي إثر إصابته بحالة اختناق والمعروفة باسم " إسفكسيا الاختناق " بسبب تشغيل الدفاية الكهربائية للحصول على التدفئة، لفترة طويلة في ظل إغلاق كافة منافذ المنزل، وعدم وجود تهوية، ما تسبب في نقص الأكسجين من المنزل واختناقه هو ونجله أثناء نومهما.

وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الجهات المختصة التي صرحت بتسليم جثمان المتوفين لذويهم فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن، وذلك لعدم وجود أي شبهة جنائية.