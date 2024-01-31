الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وصول المتهم بقتل "الطفل حمزة" إلى محكمة جنايات الفيوم

الطفل حمزة
الطفل حمزة

وصل المتهم “حسين. ع. ح”، 21 عامًا، والمتهم بقتل "الطفل حمزة"، إلى قاعة محكمة الجنايات بالفيوم، منذ قليل، تحت حراسة مشددة، للنظر في التهم المنسوبة إليه بمحاولة اغتصاب وقتل الطفل حمزة، بالتخلص منه بذبحه ورميه في المصرف أمام هيئة المحكمة برئاسة المستشار حسن دياب محمد، وعضوية المستشارين إيهاب سعيد حنا، وأشرف عبد الغفور محمد، وحضور أحمد عبد الناصر، وكيل النيابة العامة، وثروت حكيم سكرتير.

ويواجه المتهم تهمة إنهاء حيات الطفل حمزة عشري، 11 عاما، بضربه بحجر على رأسه حتى فارق الحياة، وذلك بقرية كحك بحري بمركز الشواشنة بمحافظة الفيوم.

تفاصيل القضية 

تعود تفاصيل الواقعة إلى الأول من أغسطس من العام المنقضي، عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الشواشنة، يفيد ورود بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طفل مذبوح وملقى في الطريق.

وانتقل على الفور ضباط الشرطة إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة طفل يدعى “ حمزه عشرى محمود خالد،” وتبين أنه مبلغ باختفائه خلال لعبه في الشارع لوقت متأخر.

ضبط المتهم 

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، بالتعاون مع وحدتي البحث بمركز الشواشنة بالفيوم، من ضبط شخص يدعى حسين عشري، المتهم بقتل الطفل حمزة عشري، 11 سنة، بعد اختفائه، وتم العثور على جثته مذبوح بطريق عزبة خضير الزراعي بقرية كحك بحري التابعة لمركز الشواشنة.

وصول المتهم قاتل الطفل حمزة محكمة جنايات الفيوم اغتصاب وقتل الطفل حمزة مدير أمن الفيوم اللواء ثروت المحلاوي

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