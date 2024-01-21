الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة طالب في مشاجرة بين طلاب مدرسة بالفيوم

إصابة طالب بقطع ذبحي
إصابة طالب بقطع ذبحي بالرقبه في مشاجرة بين طلاب مدرسة جبل ال

أصيب طالب يدعي محمد جلال عبد العزيز يبلغ من العمر 16 عام ومقيم بقرية بالرواشديه بالفيوم بعد إنتهاء امتحان اليوم بمدرسة جبل النجار التجارية التابعة للإدارة التعليمية بابشواي إثر مشاجرة بين الطلاب في فناء المدرسة مما أدى الي قطع ذبحي بالرقبه 20 سم.

وتلقي اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطار من العميد أحمد أبو سيف مأمور مركز الشواشنة بإصابة طالب في الصف الأول بمدرسة جبل النجار التجارية التابعة للمركز بقطع ذبحي بالرقبة نتيجة مشاجرة بين الطلبة داخل فناء المدرسة بعد انتهاء امتحان اليوم.

 
وعلي الفورانتقلت سيارة مرفق الإسعاف إلى مكان الواقعة وجري نقل الطالب الي مستشفي أبشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.


كما انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الشواشنة برئاسة الرائد أحمد عبد المجيد رئيس مباحث المركز والسيطرة على المشاجرة وفرار المتسببن فيها.

وتكثف جهود رجال المباحث بسرعة ضبط المتسبب في المشاجرة والأسلحة البيضاء المستخدمه في المشاجرة وضبط المتهم بإصابة الطالب بقطع ذبحي بالرقبه.

وجري تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة'والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة العامة بسرعة ضبط المتسببن في المشاجرة.

وكان قد لقي زوجان مصرعيهما، إثر تسرب غاز السخان داخل منزلهما بقرية بهيت الحجر التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، وجرى نقل الجثث داخل ثلاجة الموتى بمستشفى سنورس المركزي  تحت تصرف جهات التحقيق.

 

إصابة طالب مشاجرة بين طلاب مدرسة قرية بالرواشديه اللواء ثروت المحلاوي الفيوم

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