14 مرشحًا للتجديد النصفى لـ"انتخابات المهندسين" بالفيوم

أعلنت نقابة المهندسين بمحافظة الفيوم فتح باب الترشح في انتخابات التجديد النصفي التي بدأت 8 يناير، وتستمر حتى 23 يناير الجاري.

وقال مصطفى مؤمن، رئيس لجنة الانتخابات الفرعية بالفيوم لـ"الدستور"، إنه سيتم استمرار تلقى الطلبات حتى الثلاثاء الموافق 23 يناير الجاري على أن تجرى عملية الاقتراع يوم 23 فبراير المقبل.

أضاف رئيس لجنة الانتخابات بالنقابة الفرعية أن الانتخابات تجرى على مقاعد مجلس النقابة الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات وتشمل الهندسة المدنية، والمعمارية، والكهربائية، والميكانيكية، لافتًا إلى أن طلبات الترشح شهدت تقدم 10 مرشحين على مقعد مدنى ومرشح واحد على مقعد العمارة، وعلى مقعد كهربا مرشحان، ومرشح واحد على مقعد ميكانيكا.

أشار مؤمن إلى أنه سيتم فتح باب تلقى التنازلات والطعون، يومى الأحد والإثنين الموافقين 28- 29 يناير الجاري، ويجوز تقدم المهندس بنفسه للترشح، كما يجوز التقدم للترشح بموجب توكيل خاص موثق بالشهر العقاري.

شروط الترشح لانتخابات نقابة المهندسين

وأكد رئيس اللجنة أن شروط الترشح لانتخابات التجديد النصفي بالنقابة تتضمن أن يكون المرشح مسددًا للاشتراكات حتى نهاية السنة الميلادية السابقة لإجراء الانتخابات، مع تقديم صحيفة الحالة الجنائية سارية، موجهة إلى نقابة المهندسين، إضافة لتقديم ما يفيد ثبوت عدم تعاطي المرشح للمخدرات من خلال تحليل يتم إجراؤه بأحد المستشفيات الحكومية أو المستشفيات العسكرية موجهًا لنقابة المهندسين.

وشاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم جمعية الأورمان، فى تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 137 مريضًا ضمن المرضى غير القادرين بقرية الشيخ فضل مركز الفيوم، وقريتي أبهيت الحجر والسليين مركز سنورس بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالفيوم.