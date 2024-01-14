الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وفاة أم بعد علمها خبر وفاة نجلها في محافظة الفيوم

وفاة أم بعد علمها
وفاة أم بعد علمها خبر وفاة نجلها في الفيوم

توفيت ربة منزل تُدعى "سلوى عبد الجواد" في أواخر العقد الخامس من العمر، حزنًا على فراق ابنها، وذلك بقرية دار السلام بمركز طاميه بمحافظة الفيوم، وذلك بعد نحو نصف ساعة من وفاة ابنها بعد صراع مع القلب الذي أصابه قبل عدة سنوات.

وفاة أم بعد علمها خبر وفاة نجلها في الفيوم

واتشحت قرية دار السلام، بالسواد حزنًا على وفاة الأم بعد نصف ساعه من موت ابنها؛ إذ تحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إلى ما يشبه برقيات التعازي حزنًا وتأثرًا بوفاة الشاب ومن بعده وفاة والدته.

وتوفى الشاب “إبراهيم سيد” 39 عاما، اليوم السبت، بعد صراع مع مرض القلب داخل مستشفى التأمين الصحي بالفيوم، وفور علم والدة ابراهيم بخبر وفاة نجلها، دخلت في حاله حزن شديد لم يستمر أكثر من نصف ساعة لتلحق بنجلها.

وأوصت الأم الأسرة بأن يتم دفنها إلى جوار ابنها، وذلك قبيل وفاتها بدقائق، فيما اتشحت القرية التي تعيش فيها الأسرة بالسواد والحزن.

وفاة أم محافظة الفيوم قرية دار السلام مركز طاميه مستشفى التأمين الصحي بالفيوم

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