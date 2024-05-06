اللواء سمير فرج يكشف أهمية تمسك حماس بهدنة دائمة

قال اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، إن مصر قامت بدور بارز في المفاوضات مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك بهدف التوصل لهدنة، مشيرًا إلى أن هناك رغبة لوقف إطلاق النار، فحماس تطالب بوقف إطلاق نار دائم وهو حقها، لأنها لو رضخت للضغوط الأمريكية وسلمت كل الرهائن لإسرائيل ستصبح هي بلا ورقة ضغط على الجانب الإسرائيلي.

وأضاف فرج في تصريحات خاصة إلى أن حماس تطلب خروج ٣ أسرى فلسطينين مقابل رهينة إسرائيلي واحد، بجانب ٢٠% من الأسرى ممن حكم عليه بالسجن ٢٥ سنة “مؤبد”، لأن إسرائيل راوغت في الهدنة السابقة وأخرجت مساجين بأحكام صغيرة، وتطالب حماس بإخراج سجناء محددين مثل مروان البرغوتي، مشددًا على أن سبب وقف المفاوضات هو إصرار حماس على وقف إطلاق النار في غزة بشكل دائم.

وأشار فرج، إلى أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة ألقت بظلالها على القضية حيث نصح الرئيس الأمريكي جو بايدن بالسعي لكسب أصوات الأقليات العربية والإسلامية ، متوقعا أن يمارس الرئيس الأمريكي ضغوطا على الحكومة الإسرائيلية للجلوس إلى مائدة التفاوض ولاتمام الاتفاق على وقف إطلاق النار.

ولفت الى أن مصر تلقت ردا من حماس برفض المقترحات الإسرائيلية لوقف اطلاق النار وهي هدنة لمدة ٦ أسابيع، والافراج عن ٤٠ إسرائيلي من الرهائن لدى حماس مقابل ٩٠٠ سجين فلسطيني لدى إسرائيل منهم ١٠٠ من المحكوم عليهم بأكثر من ٢٥ سنة سجن.

وأشار إلى أن رفض الحكومة الإسرائيلية لوقف إطلاق نار دائم يرجع لأن حربه على غزة لم تحقق ما قامت لأجله فلم يهجر الفلسطينيين لغزة وم وهناك رفض شعبي لاستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فلو توقفت الحرب دون تحقيق أي من أهدافها ستكون تلك هزيمة كبرى لحكومة نتنياهو.

وأعلنت حركة حماس انتهاء جولة مباحثات هدنة غزة وغادر وفد الحركة القاهرة للتشاور مع قيادة الحركة.